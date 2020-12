CREMONESE MONZA info ROJADIRECTA Streaming Gratis TV Diretta Online, dove vederla: Sky Live o Video DAZN Oggi 27-12-2020

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Cremonese Monza Streaming Live (senza Link Rojadirecta) Video Gratis. Alle ore 21:00 di oggi domenica 27 dicembre 2020, si gioca Cremonese Monza in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà?

La Cremonese di Pierpaolo Bisoli ospita il Monza di Cristian Brocchi nel derby lombardo della 15esima giornata di Serie B che si gioca allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. I grigiorossi sono 15esimi in classifica con 15 punti, frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, mentre i brianzoli si trovano in piena zona playoff e occupano la sesta posizione con 23 punti e un cammino di 6 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte.

Cremonese Monza Diretta Link TV, dove vederla invece di Rojadirecta.

Diretta Cremonese Monza sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN (link > www.dazn.com) abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Nei 14 derby lombardi fra le due formazioni giocati nel campionato di Serie B, la Cremonese è in netto vantaggio nelle statistiche con un bilancio di 6 successi, 7 pareggi e una sola vittoria del Monza.

Dove vedere Cremonese Monza Streaming Gratis Link senza Rojadirecta.

L’attaccanteè il miglior marcatore della Cremonese con 4 goal all’attivo.

Cremonese Monza in esclusiva in diretta streaming con DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Il costo del servizio DAZN (link > www.dazn.com) è di 9,99 euro al mese (potete dare disdetta in qualunque momento): è gratis il primo mese. La partita non si può vedere su Rojadirecta perchè considerata illegale in Italia e quindi oscurata.

Cremonese Monza probabili formazioni: Mario Balotelli non ancora convocato.

Moduli speculari per Bisoli e Brocchi, entrambi con il 4-3-3, ma con i brianzoli senza la loro punta di diamante Boateng, sostituito da Maric. Tra i grigiorossi confermato in attacco l’ex Roma Celar, con Pinato e Ciofani.

Cremonese (4-3-3): Volpe; Bianchetti, Terranova, Fiordaliso, Valeri; Zortea, Castagnetti, Valzania; Pinato, Ciofani, Celar.

Monza (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bettella, Bellusci, Carlos Augusto; Armellino, Fossati, Barillà; D’Errico, Gytkjaer, Mota Carvalho.