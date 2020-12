CITTADELLA LECCE info ROJADIRECTA Streaming Gratis, dove vederla: Diretta DAZN o RAI TV

Dove vedere Cittadella Lecce Streaming Live (senza Rojadirecta) Video Gratis. Alle ore 15:00 di oggi mercoledì 30 dicembre 2020, si gioca Cittadella Lecce, anticipo del turno 10 di Serie B in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN e Rai Sport. Chi vincerà? Sarà trasmessa in chiaro?

Cittadella Lecce Streaming Gratis, presentazione match e formazioni.



Il Cittadella di Roberto Venturato affronta in casa, nel palcoscenico dello Stadio Piercesare Tombolato, il Lecce di Eugenio Corini nel big match della 16a giornata del campionato di Serie B. Nei 4 precedenti fra le due formazioni nel campionato di Serie B, il Lecce non ha mai battuto il Cittadella: il bilancio è infatti di 3 vittorie per i granata e un pareggio.Le probabili formazioni:

CITTADELLA (4-3-3): Kastrati; Vita, Perticone, Adorni, D Donnarumma; Proia, Iori, Branca; Gargiulo, Tsadjout, Ogunseye.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Lucioni, Meccariello, Zuta; Listkowski, Tachtsidis, Henderson; Mar Mancosu; Coda, Stepinski.

Cittadella Lecce Diretta Link TV, dove vederla invece di Rojadirecta.

Diretta Cittadella Lecce sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Mario Gargiulo è il miglior marcatore dei granata con 6 goal all’attivo, mentre Massimo Coda è il bomber del Lecce con 8 reti.

Cittadella Lecce Streaming Gratis Link senza Rojadirecta, dove vederla.

Cittadella Lecce in diretta streaming con DAZN (link www.dazn.com), e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. La partita non si può vedere su Rojadirecta e neanche su TarjetaRojaOnline perchè i due siti sono considerati illegali in Italia.

Il Cittadella è reduce da 4 vittorie consecutive nelle ultime 4 gare disputate, mentre i giallorossi pugliesi hanno collezionato un pareggio, 2 sconfitte e una vittoria.