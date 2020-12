MONZA SALERNITANA Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV Diretta Online, dove vederla: RAI Live o Video DAZN

DIRETTA SERIE B – Dove vedere Monza Salernitana Streaming Live (senza Link Rojadirecta) Video Gratis. Alle ore 16:00 di oggi mercoledì 29 dicembre 2020, si gioca Monza Salernitana in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà?

Monza Salernitana in diretta streaming: presentazione.

Il Monza di Cristian Brocchi sfida la Salernitana di Fabrizio Castori nel big match della 16a giornata di Serie B. Sono 16 i precedenti fra le due squadre nel campionato di Serie B, e vedono un sostanziale equilibrio con una leggera prevalenza dei brianzoli, che hanno ottenuto 6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte.

Monza Salernitana Diretta Link TV, dove vederla invece di Rojadirecta.

Kevin-Prince Boateng e Dany Mota, autori finora di 4 goal ciascuno, sono i migliori marcatori della formazione brianzola, dall’altra parte Gennaro Tutino, autore di 6 reti, è invece il giocatore più prolifico dei campani.

Dove vedere Monza Salernitana Streaming Gratis Link senza Rojadirecta.

Monza Salernitana in esclusiva in diretta streaming con DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Il costo del servizio DAZN (link > www.dazn.com) è di 9,99 euro al mese (potete dare disdetta in qualunque momento): è gratis il primo mese. La partita non si può vedere su Rojadirecta perchè considerata illegale in Italia e quindi oscurata.

Nelle ultime 4 gare i biancorossi hanno collezionato 3 vittorie e una sconfitta a Pescara, mentre i granata hanno rimediato 2 pareggi e 2 successi consecutivi. La gara potrebbe segnare il debutto di Mario Balotelli con il Monza.

Monza Salernitana probabili formazioni.

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bettella, Scaglia, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis, Barillà; K Boateng, Gytkjaer, Dany Mota.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Schiavone, Di Tacchio, A Anderson, W López; Tutino, Djuric.