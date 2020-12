CHIEVO VENEZIA Streaming info ROJADIRECTA TV Gratis, dove vederla: Diretta Rai o DAZN Online?

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Chievo Venezia Streaming Live (senza Link Rojadirecta) Video Gratis. Alle ore 21:00 di oggi mercoledì 30 dicembre 2020, si gioca Chievo Venezia in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà la sfida tattica tra Alfredo Aglietti e Paolo Zanetti?

Sono cinque le occasioni che hanno visto lo stadio Bentegodi ospitare il derby regionale tra ChievoVerona (20 punti) e Venezia (23 punti). Alle quattro categorie maggiori (A, B, C1 e C2) si aggiunge infatti la sfida nella Coppa Italia di Serie C del 7/2/1990, quando il 3-0 firmato da Michele Cossato, Curti e Fiorio proiettò il ChievoVerona ai quarti di finale. I padroni di casa non hanno disputato la sfida contro il Cittadella, a causa dei tanti positivi tra gli ospiti, che hanno quindi chiesto il rinvio della sfida. Altro derby veneto in arrivo, contro il Venezia di Paolo Zanetti, che sarò un altro scontro diretto in chiave promozione.

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

Chievo Venezia Diretta TV, dove vederla senza Rojadirecta.

Diretta Chievo Venezia sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Chievo Venezia Streaming Gratis Link? Alternativa a Rojadirecta.

Chievo Venezia in esclusiva in diretta streaming con DAZN (link > www.dazn.com), e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Il costo del servizio DAZN è di 9,99 euro al mese (potete dare disdetta in qualunque momento): è gratis il primo mese. La partita non si può vedere su Rojadirecta o TarjetaRojaOnline perchè entrambe considerate illegali in Italia e quindi oscurate.