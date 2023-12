Calciomercato Juve: Rabiot, nessun rinnovo in vista secondo la madre-agente

CALCIOMERCATO JUVE – Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ha un contratto che sta per scadere, ma al momento non sono in corso trattative per il rinnovo. È sua madre, Veronique, a smentire le voci riguardanti un possibile prolungamento del contratto con la squadra italiana.

Al momento, non ci sono colloqui con nessun altro club per il futuro del giocatore. Le dichiarazioni di Veronique hanno preoccupato i tifosi della Juventus, che vorrebbero riconfermare Rabiot, considerato un pilastro della squadra. Tuttavia, sembra che la trattativa non sarà facile.

La madre-agente del giocatore ha smentito un articolo della Gazzetta dello Sport secondo cui Rabiot avrebbe esteso il contratto per un altro anno. Al momento, non ci sono squadre interessate al centrocampista francese, nonostante si sia parlato del Barcellona e del PSG come possibile destinazione. Rabiot, nel frattempo, è concentrato solo sul campo e sulla stagione attuale.