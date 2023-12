Zlatan Ibrahimovic torna al Milan per la terza volta, ma questa volta come consulente. Lavorerà a stretto contatto con il fondatore di RedBird, Gerry Cardinale, per aiutare il club e il gruppo nei prossimi mesi-anni. Ibra avrà il ruolo di “consigliere dei proprietari della squadra e partner operativo di RedBird”.

L’ex calciatore svedese lavorerà anche per ampliare il portafoglio di asset di RedBird nel settore degli investimenti sportivi, mediatici e di intrattenimento. La sua nomina è stata accolta con curiosità e si spera che possa contribuire al futuro successo del Milan. Tuttavia, uno dei compiti più difficili che avrà sarà quello di non esagerare nei comportamenti e nelle dichiarazioni verso l’esterno.

Il suo primo impegno sarà quella di affrontare una partita delicata contro il Newcastle per garantire la qualificazione del Milan in Europa. I tifosi del club sono fiduciosi nelle capacità di Ibra come consulente e sperano che possa contribuire al successo della squadra.