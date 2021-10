CAGLIARI-VENEZIA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Cagliari-Venezia Streaming senza Rojadirecta. Per la 7a giornata del campionato di Serie A si gioca alle ore 20:45 di oggi venerdì 1° ottobre settembre 2021 allo stadio Unipol Domus l’anticipo Cagliari-Venezia. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Cagliari-Venezia streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Cagliari-Venezia Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Nella storia della Serie A i 3 precedenti fra le due formazioni disputati in casa degli isolani fotografano un perfetto equilibrio con una vittoria per parte e un pareggio.

La squadra di Walter Mazzarri, subentrato a Eusebio Di Francesco, insegue ancora la prima vittoria ed è reduce dal ko del Maradona contro il Napoli (2-0). I lagunari, terzultimi in classifica con 4 punti, dopo la vittoria alla terza giornata in casa dell’Empoli, nell’ultimo turno hanno pareggiato in casa contro il Torino (1-1).

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Strootman, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro, Keita. Allenatore: Mazzarri. A disposizione: Aresti, Radunovic, Walukiewicz, Altare, Zappa, Farias, Oliva, Pereiro, Grassi, Pavoletti.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni, Mazzocchi; Cernigoi, Fiordilino, Busio; Aramu, Okereke, Johnsen. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Neri, Schnegg, Modolo, Ebuehi, Ampadu, Vacca, Tessmann, Heymans, Kiyine, Peretz, Forte, Okereke.

ARBITRO: Volpi di Arezzo. GUARDALINEE: Tegoni e Tolfo. IV UOMO: Marchetti. VAR: Banti. AVAR: Di Vuolo.

Cagliari-Venezia Streaming e Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Cagliari-Venezia in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La sfida Cagliari-Venezia sarà inoltre trasmessa anche in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Streaming gratis per gli abbonati con SkyGo, a pagamento per tutti con NOW.

Cagliari-Venezia Streaming alternativa Rojadirecta?

Cagliari-Venezia non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.