NAPOLI-SPARTAK Mosca Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Sky Live o Video DAZN?

Alle ore 18:45 ITA di oggi giovedì 30 settembre 2021, il Napoli di Spalletti riceve al Diego Armando Maradona lo Spartak Mosca del tecnico Rui Vitoria per la 2a giornata di del Gruppo C di Europa League.

Diretta Napoli-Spartak Mosca Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Spalletti (Napoli): “Abbiamo delle squadre forti nel nostro girone e conosco molto bene la potenza dello Spartak Mosca, che insieme a un altro paio è la squadra più conosciuta della Russia. Il Dio del calcio punisce sempre coloro che scendono in campo con presunzione, quindi gli portiamo molto rispetto”.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa, Elmas; Politano, Lozano, Lorenzo Insigne; Osimhen. Allenatore Spalletti.

Spartak Mosca (3-4-3): Maksimenko; Rasskazov, Gigot, Dzhikiya; Moses, Umyarov, Zobnin, Ayrton Lucas; Larsson, Ponce, Promes. Allenatore Rui Vitoria.

Arbitro: Kruzliak (Slovacchia).

Complessivamente il Napoli nelle Coppe europee ha disputato 6 partite totali contro avversarie russe/sovietiche, e ha perso una sola volta (una vittoria e 4 pareggi) contro la Torpedo Mosca nella Coppa UEFA 1975.

Napoli-Spartak Mosca Streaming e Diretta TV



Napoli-Spartak Mosca in diretta tv sui canali digitali di DAZN, Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Telecronista Sky sarà Paolo Ciarravano che sarà affiancato da Lorenzo Minotti come seconda voce. Su DAZN la partita sarà raccontata da Stefano Borghi con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Napoli-Spartak Mosca streaming gratis per gli abbonati mediante DAZN e Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. A pagamento per tutti con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Napoli-Spartak Mosca Streaming alternativa Rojadirecta?

