BELGIO-FRANCIA Streaming Gratis TV, dove vedere Video Online: Mediaset Infinity o RaiPlay?

Dove vedere Belgio-Francia Streaming Gratis Online senza Rojadirecta TV. Alle ore 20:45 di oggi giovedì 7 ottobre 2021, all’Allianz Stadium di Torino, il Belgio di Roberto Martinez sfida la Francia di Didier Deschamps nella semifinale della Nations League. La vincente dovrà vedersela nell’atto conclusivo contro la Spagna. Scopri dove vedere Belgio-Francia streaming e tv.

Belgio-Francia Streaming, presentazione match

L’ultima occasione che le due formazioni si sono ritrovate di fronte era la semifinale del Mondiale del 2018 in Russia e ad avere la meglio furono i transalpini grazie alla rete di Umtiti in apertura di ripresa.

Belgio-Francia Diretta Live: ecco le formazioni ufficiali



BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco; De Bruyne, Lukaku, E. Hazard. Ct: Martinez.

FRANCIA (3-4-1-2): Lloris; Koundé, Varane, L. Hernandez; Pavard, Pogba, Rabiot, T. Hernandez; Griezmann; Mbappé, Benzema. Ct: Deschamps.

ARBITRO: Daniel Siebert (Germania).

Romelu Lukaku ha contribuito a quattro gol nelle sue ultime due partite con la nazionale del Belgio (3 gol, 1 assist), mentre la Francia è rimasta imbattuta nelle 24 partite in cui Karim Benzema ha segnato per il suo paese (22 vittorie, 2 pareggi).

Statistica in evidenza: c’è stato almeno un gol nel primo tempo in 16 delle ultime 18 partite internazionali del Belgio.

Belgio-Francia Diretta in chiaro



Belgio-Francia in diretta tv in chiaro con Mediaset: il canale di riferimento sul quale sarà possibile seguire il match è il Canale 20. La partita sarà affidata alla telecronaca di Riccardo Trevisani col commento tecnico di Roberto Cravero.

Belgio-Francia Streaming Gratis

Belgio-Francia fruibile quindi anche in streaming calcio con i servizi offerti da Mediaset Infinity. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Altre forme per vedere Belgio-Francia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.