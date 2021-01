SPEZIA SAMPDORIA Streaming info ROJADIRECTA Web, dove vedere Diretta TV: Sky Online o DAZN?

Sampdoria-Inter in diretta streaming senza Rojadirecta a partire dalle ore 20:45 di oggi lunedì 11 gennaio 2021 su Sky. Derby ligure valido come posticipo che chiude la 17a giornata di Serie A. Spezia-Sampdoria si giocherà allo stadio Picco di La Spezia: sarà il 91esimo incrocio tra due formazioni liguri nella storia della Serie A a girone unico. La squadra ospitante ha vinto solo due degli ultimi 17 di questi incroci (5N, 10P).

Spezia-Sampdoria Probabili Formazioni.



SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Chabot, Marchizza; Maggiore, Agoumé, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. Allenatore Italiano.

Squalificati: Ismajli.

Indisponibili: Acampora, S. Bastoni, Capradossi, Mattiello, M Ricci.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Damsgaard, Keita. Allenatore Ranieri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: A. Ferrari, Gabbiadini, Prelec.

Sampdoria-Inter Diretta TV, match visibile su Sky al posto di Rojadirecta



Sampdoria-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky.

Sampdoria-Inter Streaming Live alternativo a Rojadirecta.



Il match sarà visibile su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite).

Sampdoria-Inter sarà disponibile anche in diretta streaming con Sky Go (link skygo.sky.it) su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Fabio Quagliarella della Sampdoria ha realizzato sei gol nelle sue ultime cinque gare contro neopromosse in Serie A, andando a segno in entrambe le due sfide contro squadre provenienti dalla B in questo campionato (due reti).

Keita Baldé è andato a segno in entrambe le ultime due presenze in Serie A: è da febbraio 2018, quasi due anni fa, che non trova la rete in tre partite di fila di campionato (con la maglia del Monaco in quel caso).