SAMPDORIA BRESCIA Streaming info Rojadirecta dove vederla: DAZN o Sky? Canale TV, Orario Diretta, Formazioni

Dove vedere Diretta Sampdoria Brescia Streaming senza RojaDirecta: Video Gratis Serie A Turno 19, ultima giornata del girone di andata.

Alle ore 15:00 italiane di domenica 12 gennaio 2020, si gioca Sampdoria Brescia in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match valido per la 19a giornata di Serie A di calcio italiano.

Sampdoria Brescia Streaming, presentazione match.

Arbitro Calvarese. E’ una sfida salvezza quella in programma questo pomeriggio a Marassi tra Sampdoria e Brescia, compagini al termine della scorsa giornata rispettivamente al 16esimo posto con 16 punti ed al 18esimo con 14. I blucerchiati vengono dal positivo 0-0 di San Siro col Milan, match che i liguri avrebbero anche potuto vincere, mentre il Brescia ha visto sfumare proprio in ultimo quello che sembrava profilarsi come un ottimo pareggio casalingo contro la fortissima Lazio di questi tempi.

Sampdoria Brescia Streming e Diretta TV.

Sampdoria Brescia viene trasmessa in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

La Sampdoria si è aggiudicata i 3 punti solamente 2 volte nelle 9 partite fin qui disputate a Marassi nel campionato in corso: in particolare, la vittoria manca dal 2-1 sull’Udinese del 24 novembre scorso. Brescia col secondo peggior attacco della serie A in trasferta dopo quello della SPAL: 7 le reti segnate dai lombardi lontano da casa, 4 da parte dei ferraresi.

La partita sarà disponibile in streaming live su DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung

Sampdoria Brescia, le probabili formazioni.

Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.non viene trasmessa

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Chabot, Murru; Linetty, Vieira, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri. Indisponibili: Barreto, Bertolacci, Ferrari, Ramirez. Squalificati: Colley, Depaoli.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Mangraviti, Chancellor, Mateju; Bisoli, Viviani, Romulo; Spalek; Balotelli, Torregrossa. All. Corini. Indisponibili: Dessena, Donnarumma. Squalificati: Tonali, Cistana.

Alternative per vedere Sampdoria Brescia in diretta streaming gratis.

Altre forme per vedere Sampdoria Brescia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Sampdoria Brescia potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.