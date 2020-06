Sassuolo-Verona Streaming Link Gratis Cellulare, dove vederla: DAZN o Sky?

Sassuolo Verona Streaming Gratis: dove vederla senza Rojadirecta. Si affrontano oggi domenica 28 giugno 2020 alle ore 19:30 per la 28a giornata di Serie A Sassuolo Verona.

Le due formazioni spesso quest’anno hanno messo in mostra buon gioco e risultati di prestigio. Gli emiliani, meno continui degli scaligeri, vengono dallo spettacolare pareggio 3-3 in casa dell’Inter, e cercano questa sera la vittoria per giocare un finale di stagione migliore rispetto alla prima parte di campionato. I veneti, pur sconfitti in casa dal Napoli nello scorso turno, sono tuttora in corsa per un posto nell’Europa League del prossimo anno.

Sono 4 i precedenti tra Sassuolo e Verona giocati in Serie A nella giovane storia degli emiliani sul palcoscenico più prestigioso del calcio italiano: 2 vittorie per parte, mai un pareggio. Un solo nulla di fatto del Sassuolo in questa stagione nei match giocati fin qui al Mapei Stadium, a fronte di 6 vittorie ed altrettante sconfitte.

Dove vedere Sassuolo Verona Live Streming Gratis Link e Diretta TV senza Rojadirecta.

Sassuolo Verona ⚽ viene trasmessa in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN e con il servizio a pagamento (per coloro che sono abbonati) di streaming online sul sito internet di DAZN.

Partita Sassuolo Verona ⚽ live streaming disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Sassuolo Verona non viene trasmessa in chiaro.