ROJADIRECTA Chievo-Frosinone Ascoli-Crotone Cosenza-Trapani, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di lunedì 29 giugno 2020, dove spiccano Chievo-Frosinone, Ascoli-Crotone, Cosenza-Trapani, per la 31esima giornata di Serie B.

18:45 Salernitana-Cremonese (Serie B) – DAZN e DAZN1.

21:00 Diretta Ascoli-Crotone (Serie B) – DAZN.

Arbitro Sozza. Ascoli e Crotone scendono in campo questa sera per la 31esima giornata di Serie B. I marchigiani vengono da 4 sconfitte consecutive, ultima quella di venerdì scorso a Venezia, e cercano la vittoria per accorciare il ritardo dalla zona salvezza della classifica. I calabresi, invece, 0-0 a Perugia nell’ultimo turno, non perdono da 6 turni e vogliono il successo per mantenere il secondo posto, che a fine campionato significherebbe promozione diretta in Serie A.

Diretta Ascoli Crotone ⚽ con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Diretta Chievo-Frosinone (Serie B) – DAZN.

Arbitro Massimi. Seconda partita casalinga consecutiva per il Chievo, che in occasione della 31esima giornata di campionato ospita il Frosinone. Nel match dello scorso turno i veneti, che hanno trionfato una sola volta negli ultimi 5 impegni, sono usciti sconfitti col risultato di 1-3 per mano dello Spezia. E’ crisi anche per il Frosinone, che dopo 6 successi di fila è incappato in quattro match senza successi, nei quali ha conquistato solo 2 punti, conservando comunque il quinto posto in graduatoria.

Diretta Chievo Frosinone ⚽ con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Diretta Cosenza-Trapani (Serie B) – DAZN e DAZN1.

Cosenza e Trapani scendono in campo in una sfida drammatica per la lotta salvezza e chi perde questa sera rischia di compromettere definitivamente una situazione comunque già molto difficile per entrambe le compagini.

Grande prova del Cosenza nello scorso turno di campionato con la vittoria di Cremona, che ha fatto seguito a quella casalinga ai danni dell’Entella; i siciliani hanno invece regolato il Pordenone con un perentorio 3-0, portandosi così a -4 dalla zona playout.

Diretta Cosenza Trapani ⚽ con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Benevento-Juve Stabia (Serie B) – DAZN.

21:00 Cittadella-Perugia (Serie B) – DAZN.

21:00 Livorno-Venezia (Serie B) – DAZN.

21:00 Pescara-Empoli (Serie B) – DAZN.

21:00 Pordenone-Entella (Serie B) – DAZN.

21:00 Diretta Crystal Palace-Burnley (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Diretta Crystal Palace-Burnleyl ⚽ con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

22:00 Getafe-Real Sociedad (Liga) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.