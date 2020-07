🏍 MotoGP 2020 GP Andalusia info ROJADIRECTA Streaming Gratis, dove vedere Partenza Gara Valentino Rossi: Facebook Live-Stream o Video YouTube?

Dove vedere Diretta GP Andalusia Streaming Gratis MotoGP 2020 senza Rojadirecta. Il Motomondiale continua con il Gran Premio d’Andalusia ma resta a Jarez dopo la prima prova del GP di Spagna.

Fabio Quartararo si ripete una settimana dopo e partirà in pole position sulla griglia di partenza. Al suo fianco ancora Vinales, poi due italiani: Bagnaia e Valentino Rossi. Sesto Morbidelli e così ci saranno quattro moto Yamaha nelle prime 6 posizioni. In difficoltà i piloti della Ducati ufficiale che partiranno all’11° posto con Petrucci e al 14° posto con Dovizioso.

Marc Marquez rinuncia alla gara per il dolore, dopo essere sceso in pista per Libere 3 e 4: “Ci ho provato, quando hai passione per qualcosa ci devi provare, e’ la mia mentalita’. Questo pomeriggio ho sentito subito che succedeva qualcosa, non so se era un nervo ma il braccio rimaneva senza forze e li’ ho capito che diventava pericoloso”.

Dove vedere il Gran Premio Andalusia di MotoGP 2020 senza Rojadirecta.

Domenica 26 luglio 2020 avverrà la partenza gara del Gran Premio di Andalusia sul circuito di Jerez alle ore 14 italiane. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (canale 201).

Streaming live per computer, tablet e smartphone, c’è a disposizione il video streaming gratis con l’app Sky Go per gli utenti abilitati. A pagamento per tutti c’è invece Now TV. Un apossibile alternativa è cercare su Google, Bing o Yahoo, la parola chiave “MotoGP Andalusia Streaming Gratis“.