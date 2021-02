ROJADIRECTA Juventus-Crotone Osasuna-Siviglia Brighton-Crystal Palace TarjetaRojaOnline: Orario Canale TV Partite Streaming Diretta Oggi.

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza TarjetaRojaOnline o Rojadirecta) di oggi lunedì 22 febbraio 2021, dove spicca Juventus-Crotone posticipo del Monday Night che chiude la 23a giornata di Serie A.

11:00 Spal-Cagliari (Campionato Primavera) – Sportitalia

15:00 Ravenna-Feralpisalò (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Roma-Empoli (Campionato Primavera) – Sportitalia

15:00 Ascoli-Genoa (Campionato Primavera) – Si Solocalcio.

20:45 Streaming Juventus-Crotone (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Giocatori da tenere d’occhio: Álvaro Morata ha segnato tre dei suoi quattro gol in SA nel corso del primo tempo, incluso nello scontro diretto inverso, contribuendo ad 11 gol (di cui sette assist) per la Juventus in campionato. Allo stesso modo, Adam Ounas (CRO) ha segnato il suo primo gol in campionato dopo essere tornato in Serie A, con tre dei suoi quattro gol in carriera in questa competizione che sono arrivati nel primo tempo. Statistica in evidenza: nelle ultime quattro stagioni, la Juventus ha vinto 11 delle 12 partite casalinghe di campionato contro le squadre neopromosse in Serie A (1 pareggio), superando sette volte un handicap di -1.

Diretta Juventus Crotone sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

21:00 Streaming Osasuna-Siviglia (Liga) – DAZN

Giocatori da tenere d’occhio: Ante Budimir ha segnato quattro gol nell’arco delle ultime tre presenze con l’Osasuna, ma la squadra per cui giocava ha perso ‘a zero’ in tutti i suoi scontri diretti in carriera contro il Siviglia. Per quanto riguarda la squadra ospite, Youssef En-Nesyri ha cinque gol in altrettante presenze nella LIGA, ed ha segnato una doppietta nella vittoria contro l’Osasuna durante la scorsa stagione. Statistica in evidenza: l’allenatore dell’Osasuna Jagoba Arrasate deve ancora vincere in sei scontri diretti contro il Siviglia (2 pareggi, 4 sconfitte). Cinque di questi scontri hanno visto meno di 2,5 gol totali (a partita).

Diretta Osasuna Siviglia con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

21:00 Streaming Brighton-Crystal Palace (Premier League) – Sky Sport Football

Giocatori da tenere d’occhio: il centrocampista Steven Alzate ha segnato due gol nelle sue quattro precedenti presenze ufficiali con il Brighton; entrambi i gol sono arrivati nel segmento 50°-59° minuto. In assenza del capocannoniere e portafortuna Wilfried Zaha, il Palace si affiderà a Luka Milivojević, nella speranza che aumenti il suo bottino di due gol nei testa a testa (entrambi segnati in sconfitte). Va detto che 19 dei suoi ultimi 20 gol sono arrivati su calci piazzati. Statistica in evidenza: solo il Leeds ha subito più gol da calcio d’angolo in questa stagione di Premiere League rispetto al Crystal Palace (7).

Diretta Brighton Crystal Palace sui canali digitali di Sky Sport Football. Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

21:00 Cesena-Carpi (Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

