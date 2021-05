GIRO D’ITALIA 2021 Streaming Arrivo Bagno di Romagna 12a Tappa Oggi 20 Maggio in Diretta Rai Play TV

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021 – 12ª Tappa, giovedì 20 maggio Siena-Bagno di Romagna, 212 km.

Eccola qui la giornata che può sconvolgere il Giro. Con 3700 metri di dislivello è la terza tappa più impegnativa, tutta sugli Appennini. Da Siena si attraversa il Chianti fino a Firenze, Ponte a Ema (per Gino Bartali), Firenze e Sesto Fiorentino per il mitico c.t. Alfredo Martini. Quindi le salite: Monte Morello (15%), il Passo della Consuma (media del 6%), il Passo della Calla (media del 5%) e infine il Passo del Carnaio, con alcuni tratti molto duri e pendenze fino al 14%. Segue quindi la discesa impegnativa fino ai 5 km all’arrivo. Si torna a salire a – 3,5 km dal traguardo.

Come seguire il Giro d’Italia 2021 di ciclismo in diretta tv e streaing online

La 104esima edizione della Corsa Rosa è trasmessa in diretta tv sui canali Rai e su Eurosport 1. Streaming gratis online su Rai Play. A pagamento per tutti con Eurosport Player e Sky Go.

Palinsesto e programmi Rai giornalieri del Giro d’Italia 2021

Inizio tra le 09.

Giro d’Italia 2021, palinsesto e programmi Eurosport

45 e le 12.00, su RaiSport: Villaggio di partenza (durata 60 minuti)Inizio tra le 10.45 e le 13.00, su RaiSport: Anteprima Giro (durata 60 minuti)14:00-16:15, su Rai2: Giro in Diretta16:15-17:15 (circa), su Rai2: Giro all’Arrivo17:15-18:00 (circa), su Rai2: Processo alla Tappa20:00-20:30, su RaiSport: TGiro00:15-01:15, su RaiSport: Giro Notte

La programmazione di Eurosport invece prevede la diretta della tappa di ciclismo del giorno alle 12:25 fino alla conclusione della corsa su Eurosport 1. In serata su Eurosport 1-2 ci saranno gli approfondimenti. Al mattino e in seconda serata ci sarà la replica in differita della tappa.

Rojadirecta Giro d’Italia 2021

Vi sconsigliamo di utilizzare Rojadirecta per vedere le 21 tappe del Giro d’Italia in quanto l’evento sportivo è gratuito sulla Rai in tv e su Rai Play in streaming online.