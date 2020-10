GIRO D’ITALIA 2020 Streaming Arrivo San Daniele del Friuli: 16° Tappa Oggi 20 Ottobre in Diretta Rai Play TV

, , in

DIRETTA CICLISMO – Oggi martedì 20 ottobre diretta streaming della 16a tappa del Giro d’Italia 2020, partenza Udine e arrivo San Daniele del Friuli. La frazione odierna di 229 Km viene trasmessa online e in tv con i servizi Rai e Eurosport.

L’ultima tappa corsa domenica, la Base Aerea Rivolto (Frecce Tricolori) Piancavallo di 185 Km, è stata vinta da da Tao Geoghegan Hart (Team Ineos Grenadiers). La Maglia Rosa João Almeida (Deceuninck – Quick-Step) è giunto quarto al traguardo, potendo così conservare la Maglia Rosa di leader della classifica generale, riducendo pero il suo vantaggio a soli 15″ sul secondo Wilco Kelderman (Team Sunweb).

Vincenzo Nibali Lo Squalo, sempre più indietro in classifica: ha perso ancora ed è sceso al settimo posto con un ritardo di 3’29” dalla vetta.

DIRETTA Giro d’Italia 2020: dove vedere partenza e arrivo tappa di oggi in video live streaming.

La Udine – San Daniele del Friuli di 229 Km, è la frazione 16 del Giro d’Italia in programma oggi, martedì 20 ottobre 2020. Verrà trasmessa in Diretta Streaming TV in chiaro su Rai 2, con partenza del primo corridore prevista alle ore 10:10 italiane.

Il Giro d’Italia in diretta streaming gratis video live anche sul sito internet di Rai Sport (www.rai.tv) oppure con i vostri dispositivi (pc, tablet, smartphone e iPhone) grazie all’app di RAI TV scaricabile sul web. Streaming online attraverso il sito web “Rai Play”.