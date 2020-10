GIRO D’ITALIA 2020 Streaming Arrivo Salita Madonna di Campiglio: 17° Tappa Oggi 21 Ottobre in Diretta Rai Play TV

, , in

DIRETTA CICLISMO – Oggi mercoledì 21 ottobre diretta streaming della 17a tappa del Giro d’Italia 2020, partenza Bassano del Grappa e arrivo in salita Madonna di Campiglio. La tappa, definita di Alta Montagna, misura 203 Km viene trasmessa online e in tv con i servizi Rai e Eurosport.

L’ultima tappa corsa ieri martedì, la Udine – San Daniele del Friuli di 229 km, è stata vinta dallo sloveno Jan Tratnik. La Maglia Rosa João Almeida (Deceuninck – Quick-Step) ha attaccato sullo strappo finale e ha guadagnato sui principali contendenti della generale, portando a 17″ il vantaggio in classifica sul secondo, Wilco Kelderman (Team Sunweb).

Vincenzo Nibali Lo Squalo, sempre più indietro in classifica: in settima posizione ha perso ancora ed è sceso a 3’31” dalla vetta.

DIRETTA Giro d’Italia 2020: dove vedere partenza e arrivo tappa di oggi in video live streaming.

La Bassano del Grappa – Madonna di Campiglio di 203 km, è la frazione 17 del Giro d’Italia in programma oggi, mercoledì 21 ottobre 2020. Verrà trasmessa in Diretta Streaming TV in chiaro su Rai 2, con partenza del primo corridore prevista alle ore 10:20 italiane.

Il Giro d’Italia in diretta streaming gratis video live anche sul sito internet di Rai Sport (www.rai.tv) oppure con i vostri dispositivi (pc, tablet, smartphone e iPhone) grazie all’app di RAI TV scaricabile sul web. Streaming online attraverso il sito web “Rai Play”.