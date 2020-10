GIRO D’ITALIA 2020 Streaming Arrivo Salita Laghi di Cancano Stelvio: 18° Tappa Oggi 22 Ottobre in Diretta Rai Play TV

, , in

DIRETTA CICLISMO – Oggi giovedì 22 ottobre diretta streaming della 18a tappa del Giro d’Italia 2020, partenza Pinzolo e arrivo in salita Laghi di Cancano (Parco Nazionale dello Stelvio). La tappa, definita di Alta Montagna, misura 203 Km viene trasmessa online e in tv con i servizi Rai e Eurosport.

L’ultima tappa corsa ieri mercoledì, la Bassano del Grappa – Madonna di Campiglio di 203 km, è stata vinta dall’australiano Ben O’Connor (NTT Pro Cycling Team). La Maglia Rosa João Almeida (Deceuninck – Quick-Step) è arrivata con il gruppo dei contendenti per la generale dopo 5’11”.

Vincenzo Nibali Lo Squalo, sempre indietro in classifica: in settima posizione a 3’31” dalla vetta.

DIRETTA Giro d’Italia 2020: dove vedere partenza e arrivo tappa di oggi in video live streaming.

La Pinzolo – Laghi di Cancano (Parco Nazionale dello Stelvio) di 207 Km, è la frazione 18 del Giro d’Italia in programma oggi, giovedì 22 ottobre 2020. Verrà trasmessa in Diretta Streaming TV in chiaro su Rai 2, con partenza del primo corridore prevista alle ore 10:15 italiane.

Il Giro d’Italia in diretta streaming gratis video live anche sul sito internet di Rai Sport (www.rai.tv) oppure con i vostri dispositivi (pc, tablet, smartphone e iPhone) grazie all’app di RAI TV scaricabile sul web. Streaming online attraverso il sito web “Rai Play”.