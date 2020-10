GIRO D’ITALIA 2020 Streaming Arrivo Asti: 19° Tappa Oggi 23 Ottobre in Diretta Rai Play TV

, , in

DIRETTA CICLISMO – Oggi venerdì 23 ottobre diretta streaming della 19a e terzultima tappa del Giro d’Italia 2020, partenza Morbegno e arrivo Asti. La tappa, definita parzialmente di recupero, adatta ai velocisti, ma non perfettamente piatta, misura 258 Km viene trasmessa online e in tv con i servizi Rai e Eurosport.

L’ultima tappa corsa ieri giovedì, la Pinzolo – Laghi di Cancano (Parco Nazionale dello Stelvio) di 207 Km, è stata vinta dall’australiano Jai Hindley (Team Sunweb). Wilco Kelderman (Team Sunweb), giunto in quinta posizione al traguardo a 2’18” dal vincitore, è il nuovo leader della classifica generale e veste la Maglia Rosa.

Vincenzo Nibali Lo Squalo, ancora più indietro in classifica: scende in ottava posizione a 5’47” dalla vetta.

DIRETTA Giro d’Italia 2020: dove vedere partenza e arrivo tappa di oggi in video live streaming.

La Morbegno – Asti di 258 Km, è la frazione 19 del Giro d’Italia in programma oggi, venerdì 23 ottobre 2020. Verrà trasmessa in Diretta Streaming TV in chiaro su Rai 2, con partenza del primo corridore prevista alle ore 10:10 italiane.

Il Giro d’Italia in diretta streaming gratis video live anche sul sito internet di Rai Sport (www.rai.tv) oppure con i vostri dispositivi (pc, tablet, smartphone e iPhone) grazie all’app di RAI TV scaricabile sul web. Streaming online attraverso il sito web “Rai Play”.