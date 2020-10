ROJADIRECTA Formula 1 Streaming GP Portogallo: dove vedere Qualifiche Ferrari

Dove vedere Diretta GP Portogallo Streaming Gratis senza Rojadirecta Formula 1.

Dopo le prove libere di venerdì, sabato 24 ottobre 2020 alle 15 toccherà alle qualifiche, mentre domenica la partenza gara del primo Gran Premio del Portogallo di F1 sarà alle 14:10.

Nella 12esima prova del mondiale di Formula 1 2020 la Ferrari sarà protagonistia sul circuito di Portimao in Portogallo.

Dove vedere il Gran Premio del Portogallo F1 2020 streaming video e diretta tv senza Rojadirecta.

Scopriamo dove vedere il

Diretta TV del GP Portogallo Formula 1 2020 sui canali digitali di Sky Sport F1 (canale 201) e Sky Sport Uno (canale 201) con partenza gara prevista per le ore 14:10 di domenica 25 ottobre 2020.

Video streaming gratis (per gli abbonati) con l’app Sky Go (https://skygo.sky.it) utilizzabile con laptop, computer, smartphone e iphone. Now TV (https://www.nowtv.it) a pagamento per tutti.