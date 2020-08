ROJADIRECTA Bayern-Barcellona Perugia-Pescara, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi venerdì 14 agosto 2020. Occhi puntati su Barcellona-Bayern Monaco (quarto di finale di Champions League) e Perugia-Pescara (Finale di ritorno dei playout della Serie B).

21:00 Diretta Barcellona-Bayern Monaco (Champions League) – Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Il match più blasonato dei quarti di finale è quello che mette di fronte allo stadaio Da Luz di Lisbona (Portogallo) Barcellona e Bayern Monaco, due squadre che in bacheca hanno rispettivamente cinque Champions League a testa. I blaugrana arrivano alla sfida dopo aver eliminato il Napoli nel ritorno degli ottavi, mentre i tedeschi hanno segnato 7 goal al Chelsea tra andata e ritorno per conquistare un posto tra le migliori otto.

Diretta Barcellona Bayern Monaco su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport (canale 251 satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno online con Mediaset Play.

21:00 Diretta Perugia-Pescara (Serie B) – Dazn.

Finale di ritorno dei playout della Serie B: In palio la permanenza e la retrocessione. Nella gara d’andata a Pescara, il Perugia di Oddo era andato in vantaggio con Kouan sul finire del primo tempo, prima di essere rimontato con Galano e Maniero nella seconda frazione. Può succedere di tutto nel match di ritorno, ancora tutto in ballo.

Diretta Perugia Pescara con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.