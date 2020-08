PERUGIA PESCARA Streaming info ROJADIRECTA TV Gratis Diretta Online Video, dove vederla

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Perugia Pescara Streaming (senza Rojadirecta) Video Gratis. Alle ore 21:00 di oggi venerdì 14 agosto 2020, si gioca la Finale di ritorno dei Playout della Serie B Perugia Pescara in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà?

Perugia Pescara Streaming, presentazione match

Finale di ritorno dei playout della Serie B. Si riparte dal 2-1 dell’andata a favore del Pescara. Si decide quindi oggi in quel di Perugia, la squadra che rimarrà in Serie B e quella che invece dovrà ripartire dalla Serie C nelle prossime settimane.

Nella gara d’andata a Pescara, il Perugia di Oddo era andato in vantaggio con Kouan sul finire del primo tempo, prima di essere rimontato con Galano e Maniero nella seconda frazione.

Dove vedere Perugia Pescara Streaming Gratis Link invece di Rojadirecta.

Può succedere di tutto nel match di ritorno, ancora tutto in ballo.

Diretta Perugia Pescara sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Perugia Pescara in esclusiva in diretta streaming con DAZN (link > https://www.dazn.com), e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Il costo del servizio DAZN è di 9,99 euro al mese (potete dare disdetta in qualunque momento): è gratis il primo mese. La partita non si può vedere su Rojadirecta perchè considerata illegale in Italia.