OLANDA UCRAINA Streaming Gratis info ROJADIRECTA RaiPlay Diretta RAI TV Facebook Video YouTube

Dove vedere Olanda Ucraina Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Cominciano gli Europei per Olanda e Ucraina. Inserite nel girone C di Euro 2020 insieme ad Austria e Macedonia del Nord (queste giocano alle 18), le due squadre vogliono cominciare al meglio per provare ad ergersi come capolista. Gruppo equilibrato, ma Orange in ripresa e leggermente avanti rispetto alle altre Nazionali

Olanda Ucraina si gioca oggi domenica 15 giugno 2021 alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam. Il fischio d’inizio della partita è in programma alle ore 21:00 italiane. Scopri dove vedere Olanda Ucraina streaming e tv.

Olanda Ucraina Diretta Live, probabili formazioni



Olanda (3-5-2): Stekelenburg; Timber, De Vrij, Blind; Dumfries, F De Jong, De Roon, Wijnaldum, Wijndal; Depay, Weghorst. Allenatore F De Boer. A disposizione: Krul, Bizot, Veltman, Van Aanholt, Aké, Promes, Klaassen, Gravenberch, Koopmeiners, Berghuis, L De Jong, Malen.

Ucraina (4-1-4-1): Bushchan; Karavaev, Krytsov, Matviyenko, Mykolenko; Sydorchuk; Yarmolenko, Zinchenko, Malinovskyi, Zubkov; Yaremchuk. Allenatore Shevchenko. A disposizione: Pyatov, Trubin, Sobol, Zabarnyi, Matviyenko, Sudakov, Stepanenko, Shaparenko, Marlos, Makarenko, Bezus, Dovbyk.

Arbitro: Brych (Germania).

Olanda Ucraina in Diretta in chiaro al posto di Rojadirecta Live



Guardalinee: Borsch e Lupp. Quarto Uomo: Frankowski (Polonia). VAR: Fritz. AVAR: Dingert, Betts (Inghilterra), Attwell (Inghilterra).

Olanda Ucraina in diretta tv in chiaro su Rai Uno. La partita è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Olanda Ucraina Streaming Gratis invece di Rojadirecta TV

Olanda Ucraina fruibile anche in streaming calcio gratis sul sito internet di RaiPlay sul sito www.raiplay.it. Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) oppure per tutti a pagamento con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Alternative per vedere Olanda Ucraina in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Olanda Ucraina non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.