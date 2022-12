NAPOLI VILLARREAL Streaming Gratis TV, dove vedere la partita Amichevole: Facebook Live, Video Sky o DAZN?

Dove vedere Villarreal-Napoli Streaming senza Rojadirecta, Amichevole. Alle ore 20:30 di oggi sabato 17 dicembre 2022, il Napoli di Luciano Spalletti sfida la formazione spagnoal del Villarreal, allenata dal tecnico Setién. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire Villarreal-Napoli video streaming gratis e diretta live tv.

Villarreal-Napoli Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Terza amichevole invernale per il Napoli, che dopo aver sfidato e battuto, nel piccolo ritiro in Turchia, per 3-2 l’Antalyaspor e 3-1 il Crystal Palace si appresta ad affrontare il Villarreal dei due grandi ex Raul Albiol e Pepe Reina. Dopo questa partita un’altra amichevole per la formazione di Spalletti: amichevole mercoledì 21 dicembre al ‘Maradona’ col Lille.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti.

Villarreal (4-3-3): Reina; Kiko, Albiol, Mandi, Mojica; Capoue, Parejo, Trigueros; Chukwueze, Moreno, Morales. Allenatore Setién.

Villarreal-Napoli Streaming e Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Villarreal-Napoli in diretta tv su DAZN (inclusa nell’abbonamento). Sui canali digitali di Sky Sport (numero 251 del satellite) sarà acquistabile in modalità pay per view al costo di 9,99 euro. La telecronaca in diretta avrà inizio con il via dell’arbitro che verrà dato alle ore 20:30 italiane di oggi sabato 17 dicembre 2022. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Il pre-partita di Villarreal-Napoli inizia pochi minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

Villarreal-Napoli Streaming alternativa Rojadirecta?

Villarreal-Napoli Streaming Rojadirecta non è da prendere in considerazione in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. Sconsigliamo l’uso del raccoglitore internet di links gratis “Rojadirecta Online TV“che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.