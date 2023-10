Monza: Papu Gomez squalificato 2 anni dalle autorità antidoping spagnole

Alejandro “Papu” Gomez, nuovo giocatore del Monza, è stato squalificato per due anni dalle autorità antidoping spagnole dopo essere risultato positivo a un test antidoping nel novembre 2022 con il Siviglia. Il calciatore avrebbe assunto un farmaco senza consultare un medico. Sarebbe proprio per questa ragione che avrebbe rescisso il suo contratto con il Siviglia e arrivare al Monza. Tuttavia è delle ultime ore la conferma di una squalifica di due anni che impedirebbero di vedere Gomez nuovamente in campo con la maglia del Monza. La responsabilità dell’assunzione del farmaco è attribuita al giocatore. Si dovrà attendere per vedere se Gomez farà ricorso contro la squalifica e se otterrà una riduzione della pena.

La FIFA ha permesso al Papu di partecipare alla Coppa del Mondo, ma le indagini sono continuate e fino ad ora le accuse del calciatore non sono state prese in considerazione. Le autorità sportive capiscono che il giocatore non ha denunciato di aver assunto questa sostanza, il che lo condanna. Né soffre di una malattia che gli consentirebbe di essere esentato dall’assunzione di qualsiasi farmaco proibito.

Il calciatore argentino Papu Gómez è stato acquistato dal Siviglia dall’Atalanta durante il mercato invernale della stagione 20-21. Nonostante qualche problema con l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, Gómez è stato considerato un giocatore di valore dal direttore sportivo del Siviglia, Monchi. La squadra spagnola ha pagato 7,5 milioni di euro per l’acquisto e ha firmato un contratto con Gómez fino al 2024. Tuttavia, il rendimento del calciatore non è stato all’altezza delle aspettative e il suo contratto è stato rescisso durante l’estate successiva. Durante il suo periodo al Siviglia, Gómez ha disputato 90 partite e segnato 10 gol. Ha anche fatto parte della squadra che ha vinto la finale della Liga Europa contro la Roma il 31 maggio a Budapest.