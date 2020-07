Juventus fuori dall'elite: 11esima nella Classifica 2020 Brand Finance.

, , in

Brand Finance ha pubblicato la classifica 2020 sul valore del brand e la Juventus, seppur in crescita, non rientra nell’elite della Top10 (le più importanti). Si registra anche il crollo di Milan e Roma.

Il Report 2020 di Brand Finance sui club di calcio in base al valore del loro brand, evidenzia al primo posto della graduatoria le due big spagnole, Real Madrid e Barcellona. Al secondo posto della Top10 (senza squadre italiane) troviamo il Manchester United, seguito da Liverpool (4), Manchester City (5), Bayern Monaco (6), PSG (7), Chelsea (8), Tottenham (9) e Arsenal (10).

La Juventus, che sta provando a risalire questa classifica, si colloca all’11° posto.

Brand Finance assegna al club bianconero un valore di 676 milioni (in crescita dell’11% sul 2019): un risultato che consente alla Juventus di ridurre il gap con la 10a posizione, ma di rimanere comunque ancora dietro all’Arsenal, che a sua volta e visti anche gli scarsi risultati sportivi da anni cede il 18,8%.

Il secondo posto tra i club italiani, l’Inter al 14esimo posto, con un valore del brand pari a 466 milioni di euro. Cala invece drasticamente il Milan, che nel 2020 fa registrare un -35% nel valore del brand, a quota 215 milioni di euro. Anche il valore del brand Roma diminuisce del 21% a quota 204 milioni di euro.

