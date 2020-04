Juventus Coronavirus: Rabiot dalla sua Villa in Costa Azzurra posta un video su Instagram

CASA JUVENTUS – Il centrocampista Adrien Rabiot è il nono giocatore straniero della Juventus a lasciare Torino per tornare a casa in questi giorni di emergenza a causa della pandemia di coronavirus. Il centrocampista francese trascorrerà i prossimi giorni in isolamento nella sua villa di Costa Azzurra.

Prima del 25enne bianconero ed ex Paris SG, avevano lasciato Torino Cristiano Ronaldo per far ritorno a Madeira in Portogallo, Gonzalo Higuain in Argentina, Sami Khedira in Germania, Miralem Pjanic in Lussemburgo, Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa in Brasile e Wojciech Szczesny, in Polonia.

Restano invece a Torino in quarantena il francese Blaise Matuidi e l’argentino Paulo Dybala, i due stranieri positivi al Covid-19.

In un video pubblicato di recente sul suo account Instagram, Adrien Rabiot, che venerdì scorso ha compiuto 25 anni, si mostra al mondo con immagini che arrivano dalle colline della Costa Azzurra in una tenuta con campetto da calcio e piscina. “State a casa. Giorni migliori stanno arrivando”, posta il francese. Nel video sfrutta la pausa forzata per allenarsi con tocchi di precisione e classe.