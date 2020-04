Dybala e Cristiano Ronaldo resteranno alla Juventus.

Prima che il campionato di Serie A venisse sospeso per l’emergenza coronavirus, i tifosi bianconeri avevano il grande timore che Paulo Dybala venisse venduto a fine stagione. Considerando le buone performance dell’argentino e i suoi numeri, ha collezionato 13 gol in 34 presenze e risulta essere uno dei giocatori che più fanno la differenza nella squadra di Sarri, è arrivata l’assicurazione il suo agente Federico Pastorello: “Dybala è un patrimonio dei bianconeri e resterà anche per la prossima

stagione, insieme a“.

“Dybala è rifiorito e sinceramente lo vedo ancora in maglia bianconera. Eventuali scambi non credo che comprenderanno lui o altri campionissimi come Kane. Mi immagino tanti scambi invece tra i giocatori di fascia medio-alta delle varie big […] La mia impressione è che Cristiano Ronaldo sia sempre più legato alla Juventus. Ed è un bene per tutto il calcio italiano che lui rimanga”.