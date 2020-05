CR7 Cristiano Ronaldo è tornato a Torino dalla Juventus.

CASA JUVENTUS – CR7 Cristiano Ronaldo è tornato a Torino. Dopo quasi due mesi di isolamento a Madeira, il campione portoghese della Juve è rientrato in Italia.

Il suo jet privato è atterrato all’aeroporto di Caselle (Torino Airport) intorno alle 22:30 di ieri sera lundì 4 maggio 2020.

Già da domani la stella della Juventus seguirà il protocollo sanitario previsto per chi rientra dall’estero per l’emergenza coronavirus: autoisolamento e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, ma non solo. Solamente al termine del suddetto periodo Ronaldo potrà cominciare ad allenarsi alla Continassa.