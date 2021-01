INTER MILAN Streaming Gratis Diretta su RAI Play | Coppa Italia

Inter Milan Streaming Gratis Link (senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline): dove vedere video live internet. Alle ore 20:45 di oggi martedì 26 gennaio 2021, si gioca Inter Milan in diretta video streaming live sui canali digitali della Rai.

Chi vincerà il Derby della Madonnina? Partita dei quarti di finale della Coppa Italia Coca-Cola 2020-2021 giunta alla sua 74esima edizione. Gara secca: chi vince passa il turno ed affronta in semifinale la vincente di Juventus-SPAL in programma domani sera.

L’ultimo derby di Coppa Italia è datato 2017-18: quello deciso da Patrick Cutrone. Era il dicembre 2017 quando il centravanti rossonero sfruttò alla perfezione un cross di Jesus Suso. In quella partita mancava Gigi Donnarumma, fuori per squalifica, proprio come questo martedì 26 gennaio.

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

Inter Milan streaming diretta gratis senza Rojadirecta italiano, dove vederla.



Inter Milan sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno. Disponibile in chiaro streaming live su Rai Play (link www.raiplay.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Stesso discorso vale per TarjetaRojaOnline Gratis.

Inter Milan probabili formazioni.

INTER (3-5-2) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Sensi, Gagliardini, Barella, Darmian; Lukaku, Sanchez. Allenatore Antonio Conte.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Meite, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Ibrahimovic. Allenatore Pioli.