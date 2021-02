INTER JUVENTUS Streaming Gratis: da vedere in Diretta RAI Play | Andata Semifinale Coppa Italia

Aggiornamento Inter Juventus Streaming Gratis senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline: dove vederla in video live internet.

Le formazioni ufficiali. Leggero turnover per Pirlo a iniziare dalla porta che sarà difesa Buffon. Nel reparto arretrato ci sarà Demiral, gioca anche Bernardeschi, Kulusevski partner di Ronaldo. Conte è senza Lukaku e Hakimi e dunque sceglie come titolari Sanchez (in coppia con Lautaro) e Darmian sulla corsia di destra. A sinistra spazio a Young.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore Conte.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo. Allenatore Pirlo.

Inter Juventus Streaming Gratis senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline: dove vederla in video live internet. Alle ore 20:45 di oggi martedì 2 febbraio 2021, si gioca Inter Juventus in diretta video streaming live sui canali digitali della Rai. Chi vincerà? Partita valida come semifinale di andata della Coppa Italia 2020-2021 giunta alla sua 74a edizione. La gara di ritorno a Torino tra 7 giorni. Chi vince gioca la finale contro la vincente che uscirà tra Napoli e Atalanta.

Andrea Pirlo, tecnico della Juve, alla vigilia del Derby d’Italia di Coppa Italia: “Voglio vedere una squadra consapevole della propria forza.

Giochiamo il primo round, quindi dovremo gestire bene. Domani non sarà decisiva. La sconfitta con l’Inter ha insegnato tanto. Quando siamo sul pezzo non siamo noi stessi, non siamo la Juventus. Da lì siamo ripartiti facendo grandi prestazioni, abbiamo avuto la fortuna di incontrare subito il Napoli in una finale quindi abbiamo rialzato subito l’attenzione”.

Inter Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno. Disponibile in chiaro streaming live su Rai Play (link www.raiplay.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.Rojadirecta TV è illegale e non si può usare perchè oscurata, come pure TarjetaRojaOnline Gratis.

Inter Juventus probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore Conte. Squalificati: Hakimi, Lukaku. Indisponibili: nessuno.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Kulusevski, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Paulo Dybala.

Arbitro: Gianpaolo Calvarese, sezione di Teramo (Irrati alla VAR).