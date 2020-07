INTER FIORENTINA Streaming Gratis info ROJADIRECTA su Smartphone, dove vederla: Sky o DAZN?

Dove vedere Inter Fiorentina Streaming Gratis senza Rojadirecta. Si gioca oggi mercoledì 22 luglio 2020 ancora a porte chiuse. Il fischio d’inizio dell’arbitro Giacomelli è fissato per le ore 21:45. In questa pagina tutte le informazioni su Inter Fiorentina: come seguire il match in tv e streaming.

Inter Fiorentina Streaming, presentazione match

Inter Fiorentina si affrontano questa sera per la quartultima giornata di Serie A. Sembrano svanite le speranze dei nerazzurri di poter rincorrere il sogno scudetto, dopo il pareggio di Roma di domenica scorsa e la vittoria della Juventus sulla Lazio il giorno successivo: ora i punti di ritardo dei ragazzi di Conte sui bianconeri sono 8, a 4 partite dalla fine (12 punti in palio). I viola vengono invece dal 2-0 casalingo sul Torino, grazie al quale hanno raggiunto quota 42 punti in classifica.

Inter Fiorentina viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252

Satellite).

Manca addirittura dal mese di novembre del 1996 il pareggio tra Inter e Fiorentina a San Siro. In quell’occasione fu una doppietta di Lulu Oliveira con in mezzo un gol di Ganz ad illudere la Viola, che poi si fece raggiungere sul 2-2 finale da una rete di Paul Ince. Buon momento per i ragazzi di Iachini, che si sono tolti dai guai con una striscia di 5 gare senza sconfitte.

Partita Inter Fiorentina live streaming su SkyGo disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.