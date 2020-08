FROSINONE PORDENONE Streaming TV Gratis Diretta Online Video, come vedere il PlayOff di Serie B

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Frosinone Pordenone Streaming (senza Rojadirecta) Video Gratis. Alle ore 21:00 di oggi domenica 9 agosto 2020, si gioca la Semifinale Playoff Serie B Frosinone Pordenone in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà?

Dopo la clamorosa vittoria di Cittadella, con la rimonta da 0-2 a 3-2 culminata col gol di Ciano nei minuti di recupero del secondo tempo supplementare, il Frosinone ospita allo stadio Benito Stirpe il Pordenone quarto classificato in regular season.

La squadra di Nesta dovrà cercare di indirizzare subito la serie in suo favore, mentre i friulani sanno di avere il vantaggio del ritorno in casa e del miglior piazzamento, che gli permetterebbe di passare il turno in caso di parità di gol dopo le due partite.

Diretta Frosinone Pordenone sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Frosinone Pordenone in esclusiva in diretta streaming con DAZN (link > https://www.dazn.com), e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Il costo del servizio DAZN è di 9,99 euro al mese (potete dare disdetta in qualunque momento): è gratis il primo mese.