ROJADIRECTA Inter-Bayer Leverkusen, Manchester United-Copenhagen, Pescara-Perugia, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi.

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi lunedì 10 agosto 2020, dove spiccano Inter-Bayer Leverkusen e Manchester United-Copenhagen, con le quali inizia ufficialmente le Final Eight in Europa League

21:00 Diretta Goal Europa League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

21:00 Diretta Inter-Bayer Leverkusen (Europa League) – Sky Sport Uno, Sky Sport (Canale 252 Satellite) e in chiaro su Tv8.

E’ tempo di Final Eight in Europa League: completato il quadro delle qualificate ai quarti di finale che si disputeranno in gara secca, nuova formula adottata per snellire la competizione in seguito alle problematiche sorte con lo scoppio della pandemia. L’Inter ha superato per 2-0 il Getafe agli ottavi: sulla strada dei nerazzurri verso la finale c’è il Bayer Leverkusen che, a sua volta, ha eliminato i Rangers con due vittorie tra andata e ritorno.

Diretta Inter Bayer Leverkusen sui canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita viene trasmessa in chiaro su Tv8 e quindi anche in streaming online con la relativa App.

21:00 Diretta Manchester United-Copenhagen (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Il sorprendente Copenhagen di Stale Solbakken, dopo aver eliminato contro ogni pronostico i freschi campioni di Turchia del Basaksehir, provano a continuare a sognare contro una delle grandi nobili d’Europa. Al RheinEnergie Stadion di Colonia i piccoli danesi se la vedono con il Manchester United, la favorita dai bookmakers per la vittoria finale.

I Red Devils si sono sbarazzati con facilità del Lask Linz negli ottavi e ora puntano alla loro seconda Europa League dopo quella vinta tre anni fa.

Diretta Manchester United Copenaghen sui canali digitali di Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

21:00 Diretta Pescara-Perugia (Playout Andata Serie B) – Dazn.

Non ci solo i playoff ad infiammare il finale di stagione della Serie B: spazio anche all’andata dei playout tra Pescara e Perugia, rispettivamente quartultima e quintultima del campionato regolare da poco conclusosi. Sfida divenuta ufficiale con la conferma dei due punti di penalizzazione inflitti al Trapani, che quindi retrocede direttamente in Serie C nonostante il ricorso presentato negli scorsi giorni.

Diretta Pescara Perugia con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.