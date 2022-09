EMPOLI ROMA Streaming Gratis TV, dove vederla Online: SKY Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Empoli-Roma Streaming senza Rojadirecta. Empoli-Roma si giocherà oggi lunedì 12 settembre 2022, appuntamento alle ore 20:45 italiane al Carlo Castellani di Empoli in chiusura della 6a giornata di Serie A. Ultimi due precedenti, relativi alla stagione 2021/2022, favorevoli alla Roma: 2-0 all’andata, 4-2 al ritorno. Chi vincerà questa sera la sfida tecnica tra Zanetti e Mourinho? Di seguito dove vedere Empoli-Roma streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Statistica in evidenza: ci sono stati almeno 10 calci d’angolo in quattro delle cinque partite dell’Empoli in questa stagione di Serie A, con le ultime due che hanno visto un totale di 30 calci d’angolo.

Diretta Empoli-Roma Streaming, presentazione match e probabili formazioni



I giallorossi (questa sera in diretta streaming su DAZN e Sky), dopo una partenza sprint, sono caduti in casa dell’Udinese. Un netto 4-0 al quale ha fatto seguito il ko anche nell’esordio stagionale in Europa League sul campo del Ludogorets. Le sconfitte di Udine e Razgrad bruciano ancora, pertanto la formazione di Mourinho dovrà subito cercare di dimenticarle e tornare al successo anche in vista della sfida di giovedì contro l’HJL Helsinki nel secondo turno di coppa. L’Empoli, invece, è reduce da quattro pareggi consecutivi. I toscani di Paolo Zanetti, dopo la sconfitta all’esordio sul campo dello Spezia (1-0), hanno fatto 0-0 contro la Fiorentina, 1-1 contro Lecce e Verona e 2-2 contro la Salernitana.

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Grassi, Bandinelli; Bajrami, Pjaca; Lammers. Allenatore: Zanetti.

A disposizione in panchina: Perisan, Ujkani, De Winter, Cacace, Marin, Akpa Akpro, Guarino, Walukiewicz, Fazzini, Haas, Cambiaghi, Satriano, Ekong.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Camara, Spinazzola; Dybala, Pellegrini, Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Tripi, Keramitsis, Vina, Cristante, Bove, Volpato, Zaniolo, Belotti, Shomurodov.

Arbitro: Marinelli di Tivoli. Guardalinee: Di Iorio e Affatato. IV Uomo: Pezzuto. VAR: Chiffi. Assistente VAR: Galetto.

L’attaccante della Roma Andrea Belotti ha preso parte a sei reti nelle sue ultime quattro presenze di campionato contro l’Empoli, grazie a quattro gol e due assist – proprio nella sfida più recente contro questa avversaria ha realizzato le sue ultime marcature, una tripletta lo scorso 1 maggio, da subentrato.

Empoli-Roma in TV al posto di Rojadirecta Canale



Empoli-Roma in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Si potrà vedere anche sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

L’Empoli è una delle sette squadre dei maggiori cinque campionati europei (l’unica in Serie A) ad aver mandato in gol tre giocatori nati dal 2000 in avanti, insieme ad Arsenal, Barcellona, Lille, Manchester City, Reims e Villarreal: Tommaso Baldanzi, Fabiano Parisi e Martín Satriano.

Empoli-Roma Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Empoli-Roma streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistando il ticket ‘Sport’, sarà poi possibile selezionare la diretta della partita direttamente dal palinsesto.

Empoli-Roma Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Empoli-Roma non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV.