Dove vedere Juventus-Inter di Coppa Italia di oggi in TV e Streaming

Juventus e Inter si sfideranno a Torino oggi 4 aprile per la gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia. Il ritorno si disputerà il 26 aprile a Milano. La finale si svolgerà il 24 maggio allo Stadio Olimpico di Roma e il vincitore di Fiorentina-Cremonese affronterà il vincitore di questa sfida.

Per la sesta volta, la Juventus e l’Inter si incontrano nel Derby d’Italia, durante la semifinale della Coppa Italia (nel 1937/38, 1982/83, 2003/04, 2015/16, 2020/21). Fino ad oggi, i bianconeri sono stati sempre vincenti in questa fase della competizione.

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, è stato spesso criticato per i suoi errori nei cambi. Tuttavia, con la squadra che ha subito tre sconfitte consecutive, Inzaghi ha deciso di fare sei cambi per la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus. Questi cambi includono le esclusioni di Brozovic e Lukaku, e la scelta di giocatori come Asllani e Bellanova. Allegri, invece, ha optato per giocatori come Di Maria e Vlahovic, che si sono riposati durante l’ultima partita. Rabiot, il giocatore più in forma dei bianconeri, giocherà a centrocampo con altri giocatori come Cuadrado, Fagioli, Locatelli e Kostic. La Juventus è determinata a vincere i due trofei in palio.

Probabili formazioni Juventus-Inter di Coppa Italia



Juventus (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, De Sciglio, Paredes, Barrenechea, Miretti, Chiesa, Iling-Junior, Soulé, Kean, Milik.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Onana, Cordaz, De Vrij, Dumfries, Bellanova, Gosens, Zanotti, Brozovic, Gagliardini, Carboni, Correa, Lukaku.

Arbitro: Massa di Imperia. Guardalinee: Costanzo-Passeri. 4° Uomo: Guida. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Dionisi.

Juventus-Inter in TV e Streaming

Il match Juventus-Inter si terrà alle ore 21:00 italiane di oggi martedì 4 aprile 2023 presso l’Allianz Stadium di Torino e sarà trasmesso in diretta gratuita su Canale 5. In alternativa sarà possibile seguirlo in streaming su Mediaset Infinity.