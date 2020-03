Coronavirus: il Real Madrid mette a disposizione lo Stadio Bernabeu.

La Federcalcio mette a disposizione il centro tecnico federale di Coverciano, il Real Madrid il Santiago Bernabeu. Il club “blanco”, infatti, ha consegnato lo stadio al Consiglio superiore dello sport che lo utilizzerà come un grande magazzino per raccogliere tutto il materiale sanitario che istituzioni sportive e società donano per far fronte all’emergenza coronavirus.

Il Real Madrid si sta dando da fare anche per le raccolte fondi e ha già fatto un’importante donazione finanziaria alla Comunità di Madrid per acquisire attrezzature mediche il più presto possibile. Iniziative anche dai calciatori. Il capitano Sergio Ramos, per esempio, attraverso l’Unicef ha acquistato 264.000 maschere e 15.000 tamponi.