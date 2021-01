CAGLIARI MILAN Streaming Video info ROJADIRECTA Gratis TV, dove vedere Diretta Live: Sky Online o DAZN?

Cagliari-Milan in diretta streaming senza TarjetaRojaOnline Gratis o Rojadirecta TV a partire dalle ore 20:45 di oggi lunedì 18 gennaio 2021 sui canali digitali e internet. Cagliari-Milan, che è inclusa nelle partite odierne, si gioca allo stadio Sardegna Arena di Cagliari. Il fischio d’inizio della gara sarà dato dal signor Rosario Abisso di Palermo.

Il Cagliari di Eusebio Di Francesco ospita il Milan capolista nel Monday night della 18a giornata di Serie A. I sardi sono sedicesimi in classifica con 14 punti, gli stessi del Genoa, 17°, e hanno collezionato 3 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, i lombardi guidano la graduatoria a quota 40, raggiunti dall’Inter vittoriosa ieri sera nel big match contro la Juventus, e un cammino di 12 successi, 4 pareggi e una sconfitta.

Cagliari-Milan Probabili Formazioni:



CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Nainggolan; Pereiro, Joao Pedro, Sottil; Simeone. Allenatore Di Francesco. Squalificati: Nandez. Indisponibili: Carboni, Faragò, Klavan, Luvumbo, Rog.

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; Castillejo, Diaz, Hauge; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: Leao.Indisponibili: Bennacer, Gabbia, Krunic, Rebic, Calhanoglu, Theo Hernandez.

Cagliari-Milan Diretta TV, match visibile su SKY al posto di Rojadirecta.



Cagliari-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La telecronaca sarà curata da Federico Zancan, con il commento tecnico di Daniele Adani.

La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.

Zlatan Ibrahimovic del Milan è andato in gol in tutte le ultime sei sfide di campionato contro il Cagliari; solo un giocatore ha segnato in più sfide consecutive contro una singola avversaria in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: Christian Vieri contro il Perugia (otto tra il 1999 e il 2003).

Cagliari-Milan Streaming Live alternativo a TarjetaRojaOnline Gratis.



Cagliari-Milan sarà disponibile anche in diretta streaming con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Il Milan potrebbe eguagliare la sua miglior striscia senza sconfitta fuori casa in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: 16 match, tra settembre 2003 e aprile 2004.