Serie A: si impenna la Quota Scudetto Juve dopo la sconfitta con l'Inter.

, , in

CALCIO SERIE A – La sconfitta nel big match di San Siro contro l’Inter fa precipitare le chance scudetto della Juventus e, di conseguenza, alzare la quota per il successo finale come mai prima in questa stagione.

E’ l’effetto del ko di ieri sera, fotografato dagli analisti di SportItaliaBet punto it hanno portato a 4,50 la quota per la Juventus; una settimana fa dopo il blitz esterno con il Milan era 3,25.

La conseguenza è che i campioni d’Italia non sono più i grandi favoriti per la conquista del titolo a maggio, ma vengono proposti alle spalle di Inter (2,15 in discesa) e Milan (3,50 attendendo il

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

I risultati del fine settimana hanno aggiornato anche le quotazioni di altre pretendenti. Lo scudetto del Napoli, protagonista di una vittoria straripante contro la Fiorentina, è ora bancato a 10,00 su SportItaliaBet punto it, mentre quello dell’Atalanta resta stabile a 12,00. Il derby della Capitale vinto dalla Lazio ha fatto alzare la quota della Roma, passata a 30,00 e abbassato quella dei biancocelesti: il successo della squadra di Inzaghi a fine campionato paga ora 50 volte la posta.