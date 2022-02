DIRETTA JUVE – Altro esordio con un gol in Juventus-Verona: dopo il gol di Vlahovic, anche il neo acquisto Zakaria è apparso con una grande definizione! La Juventus mette il secondo dopo un bell’assist di Morata, il centrocampista svizzero è entrato in area e ha chiuso per primo per 2-0 contro l’Hellas Verona.. Scopri dove vedere Juventus-Verona streaming e tv.

