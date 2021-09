SPEZIA-MILAN Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Spezia Milan Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 di oggi sabato 25 settembre 2021, lo Spezia di Thiago Motta ospita il Milan di Stefano Pioli nell’anticipo della 6a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Spezia Milan streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Spezia Milan Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Spezia e Milan si sono incontrati solamente tre volte tra Serie A, Serie B e Coppa Italia: il bilancio è di due vittorie per i rossoneri ed una per i liguri, arrivata proprio nell’ultimo confronto tra le due formazioni nel massimo campionato (2-0 al Picco lo scorso febbraio).

Spezia (4-2-3-1): Zoet; Amian, NIkolaou, Hristov, S Bastoni; Ferrer, Bourabia; Salcedo, Maggiore, Gyasi; Antista. Allenatore Thiago Motta. A disposizione n panchina: Provedel, Zovko, Erlic, Sher, Kiwior, Sala, Bertola, Verde, Podgoreanu, Nzola, Manaj. Indisponibili: Leo Sena, Agudelo, Reca, Kovalenko, Colley. Squalificati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, A. Romagnoli, T Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, B Diaz, Leao; Rebic. Allenatore Pioli. A disposizione n panchina: Tatarusanu, Jungdal, Conti, Florenzi, Gabbia, Ballo-Tourè, Bennacer, Castillejo, Maldini, Pellegri, Giroud. Indisponibili: Plizzari, Calabria, Kjaer, Krunic, Bakayoko, Ibrahimovic. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Manganiello. Guardalinee: Imperiale – Vecchi. Quarto Uomo: Meraviglia. VAR: Orsato. AVAR: Bindoni.

Spezia Milan Streaming e Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Spezia Milan in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Spezia Milan Streaming alternativa Rojadirecta?

Spezia Milan non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.