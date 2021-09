Sassuolo-Torino Streaming Gratis info Rojadirecta TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Prime Video o DAZN?

Dove vedere Diretta Sassuolo Torino Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 di oggi venerdì 17 settembre 2021, il Sassuolo di Alessio Dionisi ospita il Torino di Ivan Juric nell’anticipo del venerdí della 4a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Sassuolo Torino streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Sassuolo Torino Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



La formazione di Dionisi è reduce dal ko per 2-1 contro la Roma arrivato nel finale dopo una prestazione super dei neroverdi. Gli emiliani hanno giocato alla pari in casa dei giallorossi sprecando tantissime occasione per portare a casa addirittura il bottino pieno.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez; D. Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. Allenatore: Dionisi.

In panchina: Satalino, Pegolo, Muldur, Goldaniga, Ayhan, Peluso, Kyriakopoulos, Henrique, Oddei, J. Traorè, Scamacca, Defrel.

TORINO (3-4-2-1) – Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Praet, Brekalo; Sanabria. Allenatore: Juric.

In panchina: Berisha, Gemello, Buongiorno, Djidji, Aina, Vojvoda, Pobega, Linetty, Rincon, Baselli, Pjaca, Warming.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Sassuolo Torino Streaming e Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Sassuolo Torino in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca di Sassuolo-Torino su sarà curata da Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

Sassuolo Torino Streaming alternativa Rojadirecta?

Sassuolo Torino non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.