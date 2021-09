ROMA-CSKA SOFIA Streaming Gratis TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Sky Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Roma CSKA Sofia Streaming senza Rojadirecta. Roma e CSKA Sofia si affrontano nella prima giornata di Conference League: si gioca alle ore 21 ITA di oggi giovedì 16 settembre 2021. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Roma CSKA Sofia streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Roma CSKA Sofia Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



La Roma è reduce da cinque successi di fila nelle prime cinque gare ufficiali stagionali. Le due formazioni si sono già affrontate lo scorso anno in Europa League: all’Olimpico giallorossi e bulgari hanno pareggiato 0-0 mentre a Sofia il Cska si è imposto per 3-1 con la Roma già sicura della qualificazione. Roma e Cska si erano già affrontate anche nel 1983, in Coppa dei Campioni, e nel 2009, nuovamente in Europa League.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Ibanez, Calafiori; Diawara, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov. Allenatore Mourinho.

A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Reynolds, Mancini, Kumbulla, Viña, Cristante, Villar, Zaniolo, Mkhitaryan, Abraham, Borja Mayoral.

Cska Sofia (4-3-3): Busatto; Turitsov, Mattheij, Lam, Donchev; Carey, Muhar, Bai; Yomov, Ahmedov, Wildschut. Allenatore Mladenov.

A disposizione in panchina: Evtimov, Bozhev, Galabov, Mazikou, Varela, Krastev.

Arbitro: Nyberg (Svezia). Assistenti: Beigi e Söderqvist. Quarto uomo: Wolf.

Roma CSKA Sofia Streaming e Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Roma CSKA Sofia in diretta tv sui canali digitali di DAZN, Sky Sport (253 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Le voci della partita su DAZN saranno Edoardo Testoni e Simone Tiribocchi. Su Sky la telecronaca sarà di Riccardo Gentile.

Roma CSKA Sofia streaming gratis per gli abbonati mediante DAZN e Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. A pagamento per tutti con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Roma CSKA Sofia Streaming alternativa Rojadirecta?

Roma CSKA Sofia non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.