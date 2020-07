⚽ ROJADIRECTA Roma-INTER NAPOLI-Udinese GENOA-Lecce, dove vedere Partite Gratis Streaming Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi domenica 19 luglio 2020, dove spiccano Roma-Inter, Napoli-Udinese e Genoa-Lecce, tra le partite della 34a giornata di Serie A. Nel Regno Unito si gioca Manchester United-Chelsea (Fa Cup).

11:30 Brisbane Roar-Adelaide United (A-League) – Si Solocalcio

14:30 Varberg-Aik (Allsvensjkan) – Sportitalia

15:00 Bournemouth-Southampton (Premier League) – Sky Sport Football

15:00 Derby County-Leeds United (Championship) – Dazn

17:00 Tottenham-Leicester (Premier League) – Sky Sport Football

17:00 Alaves-Barcellona (Liga) – Dazn.

17:15 Diretta Parma-Sampdoria (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Quella di San Siro subita per mano del Milan è la quinta sconfitta per gli emiliani nelle ultime 6 gare di campionato: l’unica mezza soddisfazione è il 2-2 interno col Bologna della 32esima giornata. Continua il campionato da montagne russe dei blucerchiati, che a Marassi contro il Lecce hanno ottenuto la quarta vittoria nelle ultime 5: i ragazzi di Ranieri non pareggiano dalla 21esima giornata, 0-0 in casa col Sassuolo.

Diretta Parma Sampdoria con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

18:30 Villarreal-Eibar (Liga) – Dazn

18:30 Valladolid-Betis (Liga) – Dazn

19:00 Manchester United-Chelsea (Fa Cup) – Dazn

19:30 Diretta Goal (Serie A) – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

19:30 Diretta Napoli-Udinese (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite, 484 Digitale Terrestre).

Al Napoli non capitava di mancare la vitoria per 2 giornate i fila dalla 18esima e 19esima giornata, quando raccolse due sconfitte contro Inter in casa e Lazio fuori; da ultimo, i ragazzi di Gattuso hanno pareggiato in casa col Milan e poi a Bologna. Udinese con una striscia aperta di due vittorie consecutive in trasferta, dopo i successi all’Olimpico sulla Roma e a Ferrara sulla SPAL senza mai subire reti.

19:30 Diretta Genoa-Lecce (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Il Genoa cerca in casa i punti necessari per rimanere in A. A Marassi gli uomini ora guidati da Davide Nicola hanno raccolto 16 dei 30 punti che contano al momento in classifica. Lecce corsaro già 4 volte in questo torneo, a fronte di 3 pareggi e 9 sconfitte.

19:30 Diretta Brescia-Spal (Serie A) – Sky Sport (Canale 254 Satellite, 485 Digitale Terrestre).

Il Brescia ha vinto solo 2 volte nelle 16 gare giocate in casa, a fronte di 4 pareggi e ben 10 sconfitte. Numeri non troppo dissimili per la SPAl, che lontano dal Paolo Mazza ha però raccolto 3 successi a fronte di 1 pareggio e 13 partite perse. Gli emiliani non vincono fuori dal derby col Parma dell’8 marzo scorso, 0-1 il finale.

19:30 Diretta Fiorentina-Torino (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Le ultime 4 vittorie in campionato della Fiorentina sono state tutte conquistate in trasferta: al Franchi i ragazzi di Iachini hanno una striscia aperta di 7 gare senza mai assaporare il gusto dei 3 punti, guadagnati peraltro dai viola una sola volta nelle ultime 13 prestazioni tra le mura amiche. Anche i granata hanno numeri da brividi, con 7 sconfitte di fila nelle ultime 7 gare giocate lontano dal capoluogo piemontese.

21:00 Atletico Madrid-Real Sociedad (Liga) – Dazn

21:00 Espanyol-Celta (Liga) – Dazn

21:00 Granada-Athletic (Liga) – Dazn

21:00 Leganes-Real Madrid (Liga) – Dazn

21:00 Levante-Getafe (Liga) – Dazn

21:00 Osasuna-Maiorca (Liga) – Dazn

21:00 Siviglia-Valencia (Liga) – Dazn.

21:45 Diretta Roma-Inter (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite, Canale 255 Satellite).

Superato il periodo critico culminato con la sconfitta di Napoli, sono ora 3 le vittorie consecutive in campionato della Roma, contro Parma e Verona in casa con in mezzo il successo di Brescia. L’Inter, dopo la sconfitta interna col Bologna ed il pareggio di Verona, ha messo in fila 6 punti sconfiggendo Torino e SPAL. Per gli obiettivi che le due squadre inseguono, un pareggio questa sera non accontenterebbe nessuno.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.