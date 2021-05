GIRO D’ITALIA 2021 Streaming Arrivo in Salita Valle Spluga Alpe Motta 20a Tappa Oggi 29 Maggio in Diretta Rai Play TV

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021 – 20ª Tappa, sabato 29 maggio Verbania-Valle Spluga Alpe Motta, 164 km.

Ecco l’ultimo degli otto arrivi in salita. Sono 4200 metri di dislivello per una tappa che parte da Verbania per onorare Filippo Ganna (e anche Elisa Longo Borghini, la migliore azzurra) e sconfina in Svizzera. Dopo la partenza, entrati in Svizzera, si affronta l’interminabile Passo di San Bernardino (23,7 km, dislivello 1517 metri, 6,2% medio con punte del 12% ) con scollinamento a quota 2065; discesa, ed ecco il Passo dello Spluga (Splügenpass), 8,9 km al 7,3%, max 12%. E’ la salita dove nel Giro 1965 Vittorio Adorni, in maglia rosa, si involò tutto solo per conquistare a Madesimo una delle sue vittorie più belle. E Bruno Raschi, sulla Gazzetta, scrisse: “È il più bel rosa dopo Coppi”.

Discesa impegnativa fino a Campodolcino, dove inizia la salita finale: 7,3 al 7,6%. La strada sale con una sequenza di tornanti e gallerie fino a Pianazzo, dove si percorre la vecchia strada per Madesimo (carreggiata ristretta) con pendenze elevate: 13%. A Madesimo si trova l’unico tratto relativamente pianeggiante del percorso che negli ultimi chilometri riprende a salire con pendenze attorno al 10%. Rettilineo finale in leggera ascesa su asfalto.

Come seguire il Giro d’Italia 2021 di ciclismo in diretta tv e streaing online

La 104esima edizione della Corsa Rosa è trasmessa in diretta tv sui canali Rai e su Eurosport 1.

Palinsesto e programmi Rai giornalieri del Giro d’Italia 2021

su Rai Play. A pagamento per tutti con Eurosport Player e Sky Go.

Inizio tra le 09.45 e le 12.00, su RaiSport: Villaggio di partenza (durata 60 minuti)

Inizio tra le 10.45 e le 13.00, su RaiSport: Anteprima Giro (durata 60 minuti)

14:00-16:15, su Rai2: Giro in Diretta

16:15-17:15 (circa), su Rai2: Giro all’Arrivo

17:15-18:00 (circa), su Rai2: Processo alla Tappa

20:00-20:30, su RaiSport: TGiro

00:15-01:15, su RaiSport: Giro Notte

Giro d’Italia 2021, palinsesto e programmi Eurosport

La programmazione di Eurosport invece prevede la diretta della tappa di ciclismo del giorno alle 12:25 fino alla conclusione della corsa su Eurosport 1. In serata su Eurosport 1-2 ci saranno gli approfondimenti. Al mattino e in seconda serata ci sarà la replica in differita della tappa.

Rojadirecta Giro d’Italia 2021

Vi sconsigliamo di utilizzare Rojadirecta per vedere le 21 tappe del Giro d’Italia in quanto l’evento sportivo è gratuito sulla Rai in tv e su Rai Play in streaming online.