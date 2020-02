GALLES ITALIA Streaming Gratis info ROJADIRECTA Rugby 6 Nazioni Video Online su DMAX

Dove vedere Diretta Galles Italia Rugby Streaming Video Gratis Rojadirecta Sei Nazioni 2020. Tra poco, alle 15:15 di oggi sabato 1° Febbraio 2020, si gioca Galles Italia in diretta tv e streaming live sui canali digitali Dmax. Chi vincerà? Si gioca al Principality Stadium di Cardiff, in questa prima giornata del Torneo di Rugby 6 Nazioni 2020 a cui partecipano come di consueto le nazionali d’Italia, Galles, Scozia, Irlanda, Inghilterra e Francia.

L’Italrugby di Franco Smith (il quale vuole evitare l’ennesimo cucchiaio) affronta i padroni di casa del Galles, match che sarà trasmesso in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terreste. Su un campo in perfette condizioni hanno svolto ieri il classico allenamento di rifinitura in vista del match contro i campioni in carica del torneo.

Luca Bigi nella sua prima conferenza stampa pre-gara da capitano della Nazionale:

“Affronteremo una squadra solida, sia in attacco che in difesa. Fisicita’ e cinismo sono due delle loro doti peculiari”. Punti deboli del Galles? E’ importante che ci focalizziamo su noi stessi seguendo il nostro piano di gioco”.

L’Italia non vince da 22 partite consecutive.

L’ultimo successo fu a Edimburgo nel 2015.

Dove vedere Galles Italia di Rugby streaming senza Rojadirecta.

All’Olimpico, poi: non si fa festa da 7 anni, un Italia-Irlanda 22-15 che celebrò l’addio del “Barone” Lo Cicero. Il calendario quest’anno prevede 3 trasferte (Cardiff, Parigi, Dublino) e due incontri a Roma: con la Scozia il 22 febbraio sarà probabilmente la sfida decisiva per evitare il Cucchiaio di Legno; il 14 marzo invece arriva l’Inghilterra, ed è probabile scenda in campo Sergio Parisse per la sua ultima partita in azzurro.

Galles Italia di Rugby in diretta tv streaming live sul digitale terrestre a partire dalle ore 15:15 italiane di oggi sabato 1° febbraio 2020. Evento incluso anche nei raccoglitori di links online Rojadirecta e TarjetaRojaOnline ma che in Italia sono oscurati perchè considerati illegali. Tutte le partite di rugby del torneo saranno live su DMAX – canale 52 e in diretta live streaming su Dplay.com, disponibile da pc, smartphone e tablet, con collegamenti che avranno inizio alle 14:45.

A seguire alle 17:45 va in scena il match Irlanda Scozia dall’Aviva Stadium di Dublino. Domenica la prima giornata viene completata da Francia-Inghilterra, alle 15:45 “live” dallo Stade de France di Parigi.