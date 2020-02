Info Rojadirecta Atalanta-Valencia Tottenham-Lipsia Huracan-Atletico Nacional, dove vedere Partite Streaming Gratis Online e Diretta TV Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi mercoledì 19 febbraio 2020. Occhi puntati su Atalanta-Valencia e Tottenham-Lipsia, anadata degli ottavi di finale di Champions League. La settimana prossima in campo Juventus e Napoli.

14:00 Roma-Verona (Semifinale Coppa Italia Primavera) – Sportitalia.

14:30 Juventus-Fiorentina (Semifinale Coppa Italia Primavera) – Juventus Tv e Violachannel.

16:00 Finale Viareggio Women’s Cup – Rai Sport.

21:00 Diretta Goal (UEFA Champions League) – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Diretta Atalanta-Valencia (UEFA Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Questo sarà il primo incontro tra Atalanta e Valencia in gare ufficiali: è anche la prima volta che la squadra nerazzurra affronterà una spagnola in competizioni UEFA. Il Valencia ha vinto solo una delle sue 8 partite giocate in trasferta contro squadre italiane in Champions League (2 pareggi e 5 sconfitte nel parziale): fu 1-0 contro la Roma nella seconda fase a gironi della stagione 2002-2003 con il gol di John Carew. L’Atalanta è la prima squadra a debuttare in Champions, e a qualificarsi immediatamente agli ottavi di finale, dalla stagione 2016-2017 quando il Leicester di Claudio Ranieri riuscì a passare indenne la fase a gironi.

Diretta Atalanta Valencia su Sky Sport Uno (Canale 252 Satellite) e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Diretta Tottenham-Lipsia (UEFA Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

La squadra londinese ha vinto 10 delle ultime 14 gare casalinghe di UEFA Champions League, perdendo le altre quattro. In Champions ha pareggiato solo una volta in casa, 0-0 contro l’AC Milan agli ottavi del 2010/11 (1-0 complessivo). Il bilancio degli Spurs nel nuovo stadio è V3 S2. Il bilancio del Lipsia nei turni a eliminazione diretta è di cinque passaggi del turno e un’eliminazionene, subita nel 2017/18 contro il Marsiglia (1-0 c, 2-5 t).

Diretta Tottenham Lipsia su Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

23:15 Huracan-Atletico Nacional (Copa Sudamericana) – Dazn.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.