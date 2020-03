Le partite di calcio di Serie A a porte chiuse.

Niente più rinvii delle partite di calcio di Serie A. Tutte le competizioni sportive calcistiche organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A si disputeranno a porte chiuse per tutto il periodo di vigenza delle prescrizioni imposte dal Dpcm 4.03.2020, cioè fino al 15 marzo, “e, comunque, sino a quando le disposizioni statali non modificheranno le stesse”. E’ quanto ha deciso la Figc in merito alle misure contenute nel Dpcm firmato questa sera dal premier Giuseppe Conte per contenere la diffusione del coronavirus.

Il decreto firmato dal premier Conte fissa nuove regole in tema di sport e spettacoli valide per tutta Italia. In particolare, fino al prossimo 3 aprile, sospensione per cinema, teatro e spettacoli di qualsiasi natura nei casi in cui l’affollamento non consenta di mantenere una distanza di almeno un metro tra gli spettatori. Stesso criterio per lo sport di base (palestre, piscine, ecc), mentre gli eventi sportivi dovranno svolgersi a porte chiuse.

Si comincia sabato 7 marzo con Genoa-Parma, Torino-Udinese, Atalata-Lazio e Spal-Cagliari, per poi continuare domenica 8 marzo con Fiorentina-Brescia, Verona-Napoli, Inter-Sassuolo, Bologna-Juventus e Roma-Sampdoria. Lunedì 9 marzo sarà Lecce-Milan a disputarsi a porte chiuse.