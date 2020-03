Info ROJADIRECTA Ascoli-Chievo Spezia-Pescara Lione-PSG, dove vedere Partite Streaming Gratis in Diretta Oggi Online

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza RojaDirecta) di oggi giovedì 4 marzo 2020, dove spiccano Spezia-Pescara (Serie B), Ascoli-Chievo (Serie B) e Lione-PSG (Semifinale Coppa di Francia) .

18:00 Bayern-Dinamo Zagabria (UEFA Youth League) – Canale 20 (Differita).

18:50 Diretta Ascoli-Chievo (Serie B) – DAZN.

Arbitro Abbattista. Si affrontano al Del Duca per la 27a giornata di Serie B Ascoli Chievo. I marchigiani sono usciti sconfitti con punteggio di 2-1 dal posticipo di domenica sera giocato a Pescara, e pur con una partita da recuperare rispetto a chi sta davanti occupano la quintultima posizione con 31 punti all’attivo; Chievo a quota 37, in ottava posizione prima di oggi, ma sorpreso nello scorso turno di campionato dal Livorno, uscito vincitore di misura dalla sfida giocata al Bentegodi. Si giochera’ ma a porte chiuse. Lo comunica la Lega di serie B, nell’ambito delle misure per fronteggiare l’allarme coronavirus. La gara e’ in programma oggi, alle 18:50, come posticipo della 27esima giornata del campionato cadetto.

Diretta Ascoli Chievo con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

20:45 Juventus-Milan rinviata (Semifinale Coppa Italia) – Rai Uno.

20:45 Sheffield Wednesday-Manchester City (Fa Cup) – DAZN.

21:00 Diretta Spezia-Pescara (Serie B) – DAZN e DAZN1.

Arbitro Pezzuto. Spezia Pescara chiudono il programma della 27a giornata di campionato con la gare delle ore 21. I liguri, a quota 41 punti in graduatoria, vengono dalla sconfitta subita sul campo del Benevento e cercano l’immediato riscatto per non perdere troppo terreno da chi lotta per il secondo posto in classifica; ritorno alla vittoria per gli abruzzesi nel posticipo di domenica scorsa ai danni dell’Ascoli, dopo 3 sconfitte consecutive, con l’obiettivo di provare a riavvicinare la zona playoff.

Diretta Spezia Pescara con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:10 Lione-PSG (Semifinale Coppa di Francia) – Sportitalia.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta live streaming gratis link?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.